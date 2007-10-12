Кого Україні поки що рано призначати на посаду міністра внутрішніх справ?

Сімферополь. 12 жовтня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК вважає передчасним і неефективним призначення на посаду міністра внутрішніх справ цивільного міністра або політика.

Про це О.КУЗЬМУК заявив сьогодні журналістам у Судаку (Крим), де проходила планова колегія МВС України.

«Вникаючи в справи української міліції і вже полюбивши її, я приходжу до висновку, що менталітет, традиції України створюють умови, що призначення цивільного міністра або політика (є – УНІАН) передчасним і неефективним», - сказав О.КУЗЬМУК. ”Міліцію має очолювати професіонал”, - додав він.

О.КУЗЬМУК висловив надію, що при призначенні нового глави МВС, яке відбудеться найближчим часом, оскільки Василь ЦУШКО подав заяву про відставку з посади, не буде «ганебної новітньої української традиції, коли всіх звільняють і під себе призначають», і люди працюють «за замовленням, а не згідно із законом».

Віце-прем`єр назвав ненормальним, що через зміну керівництва МВС за 2-3 роки кілька разів змінювалися начальники регіональних підрозділів міліції. При цьому О.КУЗЬМУК зазначив, що сьогодні знову можуть помінятися міліційні керівники в регіонах, причому вони можуть бути призначені «за принципом голосування, (тих сил – УНІАН) які пройшли (до парламенту - УНІАН)». «Тоді ні про який професіоналізм не може бути й мови», - наголосив О.КУЗЬМУК.

«Сьогодні ситуація в МВС стабільна, призначені професіонали, - зазначив О.КУЗЬМУК. - Сьогодні буде злочинним в черговий раз проводити люстрацію в МВС за політичною ознакою. Потрібно дати можливість, щоб міліція, користуючись законом, Конституцією, і лише нею, а не телефонним правом, виконувала свої основні завдання».

У свою чергу, в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО заявив, що міліція «на 100%» вже не витримає, якщо вкотре - вже втретє - відбудеться зміна керівництва міліції в містах і районах країни.