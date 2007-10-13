У Криму оголошено штормове попередження

Сімферополь. 13 жовтня. УНІАН. Головне управління МНС України в Автономній Республіці Крим оголосило штормове попередження на період з 13 по 15 жовтня через очікуване в ці дні погіршення погодних умовах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС у Криму.

За даними рятувальників, 13-15 жовтня на території Кримського півострова очікуються складні погодні умови: сильні зливи, грози, вітер південно-західний з переходом на північно-західний (9-14 метрів на секунду), місцями швидкість вітру сягатиме 15-20 метрів на секунду.

Також очікується зниження температури повітря - вночі до +2+7 градусів, вдень до +7+15 градусів.