Відбувається космічний фестиваль

Сімферополь. 13 жовтня. УНІАН. В Міжнародному дитячому центрі «Артек» відбувається XIV Міжнародний аерокосмічний фестиваль «Сузір`я - Артек».

Як повідомили УНІАН в прес-службі «Артека», цього року фестиваль присвячений 50-річчю початку космічної ери (в жовтні 1957 року був запущений в космос перший штучний супутник).

Фестиваль зібрав 220 юних конструкторів і захоплених космонавтикою дітей. Вони приїхали до «Артека» в рамках Державної програми розвитку аерокосмічної освіти молоді в Україні.

«Усі діти - призери і переможці Всеукраїнських конкурсів і змагань, що проводяться Українським молодіжним аерокосмічним об`єднанням «Сузір`я». За ці роки членами космозагонів «Сузір`я» змогли стати близько 2 мільйонів обдарованих дітей, кращі з яких одержували путівку до МДЦ «Артек», - повідомили в прес-службі дитячого центру.

XIV Міжнародний аерокосмічний фестиваль «Сузір`я - Артек» готує дітям зустрічі і спілкування з Героєм України, льотчиком-космонавтом України Леонідом КАДЕНЮКОМ; Героєм України, керівником проекту «Морський старт» Володимиром КОМАНОВИМ; головою правління Українського молодіжного аерокосмічного об`єднання (УМАКО) «Сузір`я» Олегом ПЕТРОВИМ; генеральним директором Національного центру аерокосмічного утворення молоді України Віктором ХУТОРНИМ; виконавчим директором УМАКО «Сузір`я» Сергієм ДЬЯЧКОВИМ, а також з іншими провідними фахівцями підприємств аерокосмічної галузі України і ветеранами Байконура.

В основі розробленої концепції роботи з дітьми УМАКО «Сузір`я» лежить гуманізація учбово-виховного процесу. ”Головним є виховання людини, яка здатна працювати з найсучаснішою технікою і спрямувати свої здібності та інтелект на творчість”, - повідомили в ”Артеку”.

Тому разом з роботою технічних лабораторій з ракето- і авіамоделювання, космічного дизайну, запуском авіамоделей у фестивальній програмі заплановані зустрічі, творчі конкурси, «круглі столи», на яких діти вчаться працювати в команді, вчаться відстоювати своє і поважати чужу думку, знаходити розумні компроміси.

Урочисте закриття XIV Міжнародного аерокосмічного фестивалю відбудеться 19 жовтня.