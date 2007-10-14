Міліція завернула автобус, який прямував на акцію проти УПА

Сімферополь. 14 жовтня. УНІАН. На трасі Євпаторія-Сімферополь сьогодні вранці було зупинено автобус з кримськими активістами Молодіжного фронту «Прорив», які прямували до Сімферополя на акцію проти святкування 65-ї річниці створення Української повстанської армії.

Про це телефоном кореспонденту УНІАН повідомила голова Кримського відділення Молодіжного фронту «Прорив» Надія ПОЛЯКОВА, яка перебуває безпосередньо на місці подій.

За словами Н.ПОЛЯКОВОЇ, на трасі було зупинено автобус, правоохоронці «вивели водія за автобус і про щось з ним там говорили». «Потім водій сів у автобус, натиснув на газ і поїхав назад (у бік Євпаторії – УНІАН), - розповіла Н.ПОЛЯКОВА. – Я його питаю: куди ви їдете? Він мовчить. Знову питаю – мовчить».

За словами лідера кримського «Прориву», автобус рухався у супроводі міліційної машини. «Я відкрила на повному ходу двері і сказала, що стрибатиму, якщо він (водій - УНІАН) не зупиниться», - продовжила Н.ПОЛЯКОВА. За її словами, водій зупинився, активістів «Прориву» оточили ”співробітники міліції, СБУ”.

Як стверджує Н.ПОЛЯКОВА, правоохоронці заявили: до них надійшов сигнал, що «Прорив» «готує теракт». «Перевірили автобус, бомбу не знайшли», - розповіла Н.ПОЛЯКОВА. Проте автобус так і не пускають до Сімферополя на акцію. «Тепер говорять, що від водія надійшла заява, що я зламала йому двері автобуса», - сказала лідер кримського «Прориву». «Тут одне начальство (кримської міліції – УНІАН)», - додала вона.

За її даними, в автобусі з «Проривом» також їхав і фотокореспондент одного з провідних інформаційних агентств, і його також не пускають до Сімферополя.

«У нас тут вінки жертвам ОУН-УПА, а вони (міліція – УНІАН) говорять, що ми збиралися провести фашистський марш, хоча ми збиралися провести акцію проти фашистів», - сказала Н.ПОЛЯКОВА.

При цьому вона додала, що, швидше за все, акцію проти святкування річниці створення УПА доведеться проводити прямо на трасі, оскільки ”проривовцям”, ймовірно, не вдасться потрапити до Сімферополя.

Одержати коментар у співробітників міліції УНІАН не вдалося: у черговій частині Євпаторійського міськвідділу МВС повідомили, що «нічого з цього приводу сказати не можуть», а в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК ніхто не відповідав на дзвінки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 жовтня, в день 65-ї річниці створення Української повстанської армії, «проривовці» збиралися покласти вінки до пам`ятника «жертвам ОУН-УПА» в Сімферополі і спалити прапори УПА. Після цього активісти «Прориву» мали намір разом з комуністами зайняти площу у пам`ятника Тарасу Шевченку, де на 12.00 заплановано мітинг активістів кримських організацій КУН, НРУ, УРП «Собор», УНП та інш.

12 жовтня в.о. міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО закликав усіх громадян - учасників акцій, запланованих на 14 жовтня, поводитися толерантно і стримано.