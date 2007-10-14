Ліві побилися з прихильниками УПА

Сімферополь. 14 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Сімферополі представники лівих сил (ПСПУ, КПУ, партія «Союз», партія «Руський блок» та інші) зірвали акцію правих сил – прихильників Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, акція прихильників УПА мала відбутися в Сімферополі біля пам`ятника Тарасу Шевченку, проте на 12.00 – час початку акції – площу перед пам`ятником було оточено співробітниками міліції (близько 200 осіб), а також бійцями «Беркута».

Опівдні на площі зібралися представники лівих сил – близько 300-400 осіб. Вони тримали в руках прапори своїх партій і транспаранти з гаслами проти УПА: «Фашизм не пройдет!», «Бандеровцы служили Гитлеру, потомки – Ющенко!».

На площу перед пам`ятником Шевченка підійшли представники КУН, НРУ, УРП «Собор», Української народної партії та деяких інших сил - всього близько 40 осіб.

Представники правих сил збиралися покласти квіти до пам`ятника Шевченку, проте цього їм зробити не вдалося, оскільки пам`ятник було оточено міліцією.

Після цього між активістами правих і лівих сил почалися активні словесні баталії із взаємними образливими висловлюваннями й жестами. Представники ПСПУ і комуністи кричали: «Бандерівці, геть із Криму!, Фашизм не пройде! СС – геть!»

Між опонентами знаходився ланцюг міліціонерів і «Беркута». В результаті активістам правих сил так і не вдалося покласти квіти до пам`ятника Шевченку, вони розвернулися й пішли в напрямку до центру Сімферополя, проте їх почали переслідувати представники лівих сил, виникли локальні бійки.

Одного з активістів партії «Союз», який брав участь у бійці, затримали й доправили в міліцейську машину.

Проте на цьому акція не закінчилася.

Прихильники УПА в оточенні бійців «Беркута» пройшли через весь центр міста до площі Радянської, де поряд стоять два пам`ятники – «жертвам ОУН-УПА» і пам`ятник правозахиснику генералу Петру Григоренку. Представники правих сил поклали квіти до пам`ятника Григоренку, при цьому церемонія супроводжувалася вигуками комуністів проти ОУН-УПА.

У коментарі журналістам представники НРУ та організації «Просвіта» заявили, що те, що відбувається сьогодні в Сімферополі – це «агонія лівих».

На цьому акція завершилася, люди розійшлися.

Комуністи активно ділилися між собою враженнями, «як вони ганяли бандерівців по Сімферополю».