Ciмферополь. 15 жовтня. УНIАН. На території АР Крим сьгодні, 15 жовтня, очікуються складні погодні умови (сильні зливи, грози).

Як повiдомляє Головне управлiння МНС України в АРК, на ріках Криму очікується підняття рівня води на 0,3 - 1 м.

15 жовтня - вітер південно-західний з переходом на північно-західний (9-14 метрів за секунду), місцями 15-20 метрів за секунду.

Зниження температури повітря вночі до +2+7, вдень до +7+15. Вологість - 94% .