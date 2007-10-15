Працевлаштовано 32,9 тис. безробітних

Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. В Криму в січні-вересні 2007 року через службу зайнятості працевлаштоване 32,9 тисяч чоловік.

Про це повідомляє Міністерство економіки Автономної Республіки Крим, передає УНІАН.

«У січні-вересні 2007 року у сфері зайнятості порівняно з січнем-вереснем 2006 року рівень працевлаштування через службу зайнятості виріс з 38,5% до 45,6%», - відзначили в Мінекономіки автономії.

За 9 місяців цього року число зареєстрованих безробітних у Криму склало 16,7 тис. чоловік. Рівень зареєстрованого безробіття знизився з 1,9% до 1,4%, повідомляє міністерство.

«Потреба в робочій силі, заявлена підприємствами в службу зайнятості, склала 8 тис. чоловік», - відзначають в Мінекономіки.