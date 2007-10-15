П`ять діб бійці СБУ провели в умовах, наближених до бойових

Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. У Криму завершилися змагання спеціальних підрозділів Служби безпеки України, що пройшли з 9 по 13 жовтня, в яким взяли участь бійці Центр спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства і представників правоохоронних органів СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ СБУ України в АРК, в програму змагань входили теоретична і практична частини. Практику бійцям Центру, котрі взяли участь у змаганнях, довелося здавати в умовах складного гірничо-лісового ландшафту Бахчисарайского району. П`ять діб бійці провели в автономному режимі, в повному спорядженні (25-30 кілограмів), в умовах, максимально наближених до бойових. При цьому вони діяли цілодобово, з короткими 3-4-годинними перервами на сон і відпочинок, з максимальною фізичною віддачею.

Співробітники спецпідрозділу відпрацьовували навики з прискореного пересування на місцевості (маршкидок від 15 до 20 км), веденню розвідки, пошуку і виявленню протидіючих їм умовних терористичних диверсійних груп у важкодоступних гірських масивах, а також їх нейтралізації. Учасники змагань долали складні ділянки рельєфу гірської місцевості за допомогою альпіністського спорядження, здійснювали водні переправи, проводили знешкодження вибухових пристроїв та інженерних загород. Крім того, вони продемонстрували навики водіння автотранспорту в екстремальних умовах і надання медичної допомоги. Снайпери показали мистецтво знешкодження умовних терористів з дальніх відстаней.

Як зазначили в прес-центрі, підсумки змагань показали, що всі бійці Центру знаходяться в чудовій формі і готові до виконання завдань підвищеної складності. У той же час, змагання дали змогу виявити моменти, які вимагають особливо ретельного опрацювання під час повсякденних тренувань.

У прес-центрі також зазначили, що Крим не випадково обирається місцем проведення різноманітних навчань. Тут досить і важкопрохідних гірничо-лісових ділянок, і морські простори, і звивисті траси, де можна відпрацьовувати навики парашутно-десантної, водолазної, альпіністської, автомобільною та іншої спеціальної підготовки.

Указом Президента України колишнє управління «А» («Альфа») перейменоване в Центр спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства і представників правоохоронних органів СБУ.