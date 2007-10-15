Джерелом зараження гепатитом у місті Щолкіне стала вода

Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. Джерелом зараження гепатитом жителів кримського міста Щолкіне ймовірно стала водопровідна вода.

Такий висновок комісії Міністерства охорони здоров`я України, повідомила кореспонденту УНІАН заступник головного державного санітарного лікаря Автономної Республіки Крим Наталія ПЕНЬКОВСЬКА.

«Ймовірно, спрацював водний чинник», - сказала Н.ПЕНЬКОВСЬКА, посилаючись на висновок комісії Міністерства охорони здоров`я.

На даний час у лікарнях залишаються 47 осіб, із них 4 - перебувають «у переджовтушному стані».

Ситуацію в місті Щолкіне, де зафіксовано спалах гепатиту, визнано надзвичайною ситуацією місцевого характеру.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МНС Криму, на території міста Щолкіне з попереднім діагнозом вірусний гепатит із 3 вересня до 14 жовтня було госпіталізовано 48 осіб.