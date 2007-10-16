«Майя Плісецька» у Криму

Сімферополь. 15 жовтня. УНІАН. 20 жовтня в Нікітському ботанічному саду в Криму відкривається «Осінній бал хризантеми».

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Юрій КОПАНЬ – молодший науковий співробітник відділу дендрології і квітникарства Нікітського ботанічного саду (НБС), куратор колекції хризантем.

«Колекція хризантем (НБС – УНІАН) є найбільшою в СНД колекцією, що міститься у відкритому грунті», - зазначив Ю.КОПАНЬ .

Цього року на виставці ”Осінній бал хризантем” буде представлено понад 260 сортів хризантем, з них 30 сортів представлено вперше (селекція Голландії, Німеччини). Всього в НБС висаджено 22 тисячі рослин.

На виставці можна буде побачити хризантеми різні за розмірами, термінами цвітіння, кольором. Так, наприклад, можна буде побачити хризантему з такими назвами: «Коктебель», «Захід над Гурзуфом», «Передсвітанковий Аю-Даг», «Плюшевий ведмедик», «Майя Плісецька», «Юрій Богатиков», «Валентина Терешкова» та ін.

Культура хризантем спостерігається в НБС з 1812 року, селекція ведеться з 1939 року.

«Культурі (хризантеми – УНІАН) 2,5 тисячі років. Хризантема – традиційна квітка для Південно-Східної Азії. В Японії хризантема – це традиційна квітка мудрості і довголіття», - розповів Ю.КОПАНЬ.

На «Осінній бал хризантем» можна буде потрапити до 17 листопада.

*** Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр (НБС-ННЦ) заснований у 1812 році і є однією зі старих науково-дослідних установ України. Засновник Саду - учений-біолог XIX століття Хрістіан Стевен.

В НБС зібрані унікальні колекції видів, сортів і форм різних культур