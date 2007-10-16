Кримські органи влади перекажуть одноденний заробіток дніпропетровцям

Сімферополь. 16 жовтня. УНІАН. Органи влади Автономної Республіки Крим перекажуть свій одноденний заробіток у фонд допомоги жертвам дніпропетровської трагедії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Радміна АР Крим, зі свого боку співробітники Управління справами Ради міністрів АРК, міністерств і республіканських комітетів автономії одностайно ухвалили рішення переказати свій одноденний заробіток у фонд допомоги потерпілим у результаті вибуху газу в Дніпропетровську.

Уряд Криму закликав жителів автономії, керівників підприємств і організацій, представників бізнесу також взяти посильну участь у наданні допомоги мешканцям будинку, який був зруйнований через вибух.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Загинули 16 людей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі. У даний час від газопостачання відключено 5200 будинків.

З метою подолання наслідків вибуху було створено надзвичайну державну комісію, з держбюджету виділено кошти – 94 млн. грн. для компенсації житла потерпілим, а також 5 млн. грн. - для подолання наслідків аварії.