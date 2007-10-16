Севастополь виділить гроші постраждалим у Дніпропетровську

Севастополь. 16 жовтня. УНІАН. Севастопольська міська рада сьогодні прийняла рішення про виділення 100 тис. грн. постраждалим внаслідок вибуху газу в житловому будинку у Дніпропетровську.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 53 депутати міськради, один утримався.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Севастопольська міська рада, зокрема, розгляне пропозицію міськдержадміністрації щодо підвищення тарифів на водопостачання і водовідведення з 1 грн. 22 коп. до 2 грн. 84 коп. за один кубічний метр.

До порядку денного сесії також внесені питання щодо готовності житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період, про затвердження міської програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки, про концепцію розвитку туризму у Севастополі до 2015 року тощо.