Спалах гепатиту: кількість хворих зросла!

Кількість хворих на гепатит в Щолкіно у Криму зросла до 51 людини, повідомляє ICTV.

У сімох з них була прихована форма гепатиту "А", і люди не знали, що хворі. Точні причини поширення інфекції лікарі не з’ясували.

У санепідемстанції наголошують: інкубаційний період недуги - півтора місяця. Тож не виключено, що список хворих збільшиться, хоча перші інфіковані з’явились на початку вересня.

Аналіз питної води не підтвердив у ній наявність вірусу. Однак не виключено, що він там був.

Як повідомляв УНІАН, джерелом зараження гепатитом жителів кримського міста Щолкіне ймовірно стала водопровідна вода. Такий висновок комісії Міністерства охорони здоров`я України.

Ситуацію в місті Щолкіне, де зафіксовано спалах гепатиту, визнано надзвичайною ситуацією місцевого характеру.

Справка УНІАН, за інформацією МНС Криму, на території міста Щолкіне з попереднім діагнозом вірусний гепатит із 3 вересня до 14 жовтня було госпіталізовано 48 осіб.