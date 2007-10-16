Представник Ющенка вимагає перевірити газорозподільні мережі Криму

Сімферополь. 16 жовтня. УНІАН. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО наполягає на необхідності проведення обстеження технічного стану газорозподільних мереж Криму з дотриманням усіх технічних процедур з їх обслуговування.

Як повідомили УНІАН в Представництві Президента в АРК, крім того, В.ХОМЕНКО вимагає провести ревізію газорозподільних станцій, забезпечити належний контроль за роботою систем тепло- і газопостачання в населених пунктах автономії.

У листі В.ХОМЕНКА до голови Ради міністрів автономії й голови правління ВАТ «Кримгаз», йдеться, що приводом для таких вимог стала трагічна подія в Дніпропетровську, де вибух побутового газу в багатоповерховому житловому будинку спричинив людські жертви, руйнування будинків і заподіяв шкоду майну громадян.

У своєму листі представник глави держави зазначає, що люди, які платять за житлово-комунальні послуги, «не повинні бути заручниками непрофесійних дій, халатності і недбалого ставлення до своїх посадових обов`язків чиновників різних рангів». «Люди повинні одержувати якісне обслуговування і бути упевнені в своїй безпеці і в безпеці своїх близьких», - вважає В.ХОМЕНКО.