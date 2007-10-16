Тенюх бере участь у Міжнародному морському симпозіумі у США

Київ. 16 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 16 жовтня, в американському місті Род-Айленд розпочався 18-й міжнародний морський симпозіум - “Через спільні рішення до забезпечення міжнародної морської безпеки”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, у заході бере участь командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ.

На засіданнях симпозіуму розглядатимуться питання обміну інформацією з метою підтримання морської безпеки, морської економічної безпеки та шляхів їх забезпечення, підсумки проведених гуманітарних операцій.

У цьому контексті учасники заходу обговорять перспективні напрямки двостороннього та багатостороннього співробітництва, зокрема, проведення миротворчих операцій та навчань, ознайомляться із засобами безпеки на суднах та у портах, що задіяні у міжнародних перевезеннях.

Крім того, представники Військово-Морських Сил різних держав ознайомляться з процедурою створення єдиної мережі зв’язку між національними центрами спостереження за морською обстановкою у Середземноморському та Чорноморському регіонах.

Під час заходу увазі високих військових посадових осіб буде представлено презентацію командувача американського флоту адмірала Майка МУЛЛЕРА “Введення в нову стратегію ВМС США”.

Відповідно до програми перебування, командувачі флотів різних країн оглянуть навчально-матеріальну базу Військово-Морського коледжу ВМС США, де проходитиме симпозіум, та зустрінуться з президентом цього вищого навчального закладу контр-адміралом Якобом Л. ШАФОРДОМ.

18-й Міжнародний морський симпозіум завершиться 19 жовтня.