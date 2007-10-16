Новосвітському голові інкриміновано отримання хабара

Сімферополь. 16 жовтня. УНІАН. Слідчим відділом прокуратури АРК закінчено досудове слідство по кримінальній справі про отримання хабара головою Новосвітської селищної ради .

"10 жовтня 2007 року прокуратурою АР Крим затверджено обвинувальний висновок та справу направлено до суду", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Новосвітському селищному голові інкриміновано отримання хабара в сумі 2 тис. доларів США від приватного підприємця за видачу дозволу на розміщення торгових об`єктів на території селища Новий Світ та розкрадання грошових коштів, отриманих від іншого підприємця, начебто для сплати вартості виконання проектних документів.

Дії звинувачуваного кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу України (ч.2 ст.368, ч.2 ст.190, ч.1 ст.364 КК) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.