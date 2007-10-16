Мер столиці Криму став Почесним громадянином Сімферополя

Сімферополь. 16 жовтня. УНІАН. Мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО став Почесним громадянином міста Сімферополя».

Як повідомили УНІАН в прес-центрі Сімферопольської міської ради, депутатська фракція «Блок «За Януковича!», трудовий колектив підприємства «Кримтроллейбус», Центральна райрада, виконком міськради, комісії міськради просить присвоїти меру звання.

«Зобов`язуюся зробити значно більше, щоб симферопольци жили в місті, яке буде найпрекраснішим не тільки в Україні і Європі», - відзначив Г.БАБЕНКО.