Хоменко наголошує на посиленні контролю з боку уряду за підприємствами

Сімферополь. 16 жовтня. УНІАН. Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО наголосив на необхідності більш жорсткого підходу та посиленню контролю з боку уряду автономії за підприємствами, які здійснюють розробку кар`єрів.

Таку точку зору він висловив під час засідання Ради міністрів АРК, яке відбулося сьогодні, 16 жовтня, де поряд з низкою питань було винесено на розгляд проект постанови ”Про передачу земельної ділянки ТОВ ”Фортуна”, повідомили УНІАН в Представництві.

«Володимир ХОМЕНКО вважає, що для цього насамперед необхідно забезпечити чітке виконання діючого законодавства з боку влади, контролюючих та правоохоронних органів, в тому числі створенню цільового фонду за рахунок підприємств, які здійснюють діяльність з добування вапняків. Тоді отримані кошти направляти на рекультивацію земель відпрацьованих кар`єрів під контролем Ради міністрів республіки», - зазначили в Представництві Президента України в АРК.

Своє зауваження представник глави держави висловив і під час розгляду питання з затвердження протоколів засідання комісії з аукціонів. Він звернув увагу на тривалість затвердження результатів аукціону, нагадуючи, що аукціонні торги з продажу права оренди відбулися ще в серпні. В.ХОМЕНКО також зазначив, що за інформацією Чорноморської райдержадміністрації умови землекористування, які було встановлено проектом постанови Ради міністрів АРК, суттєво відрізняються від тих умов, які було запропоновано на етапі оголошення конкурсу. На думку Постійного Представника, такий непослідовний підхід може привести до судових розглядів та відбити бажання у суб`єктів господарювання брати участь в подібних аукціонах в перспективі.