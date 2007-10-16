”Питання маяків” можуть вирішити лише науковці

Севастополь. 16 жовтня. УНІАН. Експерти вважають, що українсько-російське “питання маяків” може вирішити робоча група у складі провідних вчених-правників двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив посол з особливих доручень МЗС України Віктор СЕМЕНОВ журналістам у Севастополі, де сьогодні розпочалося п’яте засідання робочої групи України і Росії з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства в Чорному і Азовському морях Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ і його перебування на території України. „На жаль, і сьогоднішнє засідання не дало позитивного результату”, - повідомив В.СЕМЕНОВ. За його словами, „очевидно, в рамках робочої групи це питання вирішити надзвичайно складно, виходячи з того, що і керівники, і делегації в цілому займають діаметрально протилежні позиції щодо трактування деяких положень базових угод по Чорноморському флоту”. Як додав дипломат, українська делегація впевнена в тому, що її позиція є вірною, „і це неодноразово підтверджувалося вченими, і будь-якій людині, яка відкриє базові угоди і подивитися їх, буде зрозуміло, що, власне кажучи, немає там об’єктів гідрографії, які б ми передавали в оренду ЧФ РФ”. „На жаль, як сказав В.СЕМЕНОВ, російська сторона вважає по-іншому, начебто, окремі акти, які є, дають їм право говорити про те, що об’єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення перебувають в оренді”, - зазначив він.

За словами посла з особливих доручень, „сьогоднішня зустріч робочої групи ще не завершилася, але вже зрозуміло, що позитивного результату не буде, і ми думаємо, що рішення цього питання може перебувати в створенні робочої групи, яка складатиметься з провідних вчених-правників України і Росії”. Як повідомив В.СЕМЕНОВ, сторони вже домовилися, що з кожного боку до складу цієї групи ввійдуть по три провідні вчені-правники, які мають детально розібратися в усіх цих нюансах, тлумаченнях положень базових угод. „Збоку України така група фактично вже сформована, збоку Росії - в стадії завершення формування, і я думаю, після того, як ми зробимо доповідь керівництву держави про те, що в даному випадку у нас позитивних зрушень немає, ми ще, може, встигнемо провести засідання цієї групи до засідання Підкомісії, яке, очевидно, відбудеться в середині листопада”, - сказав дипломат.

На думку В.СЕМЕНОВА, „і в інших питаннях, з яких у нас немає однозначного трактування і підходів, ми теж зможемо - якщо оцей варіант дасть позитивні результати - відповідно, працювати за іншими чотирма напрямками в рамках Підкомісії”.

Водночас, як зазначив посол, „за питаннями, які обговорюються, стоять держави, народи, громадська думка цих людей, тому я б просив не розпалювати пристрасті”. За словами В.СЕМЕНОВА, „є підкомісія, є міністри закордонних справ, є президенти. Повірте, все це перебуває під чітким, жорстким контролем і президентів, і ви самі розумієте, що це в наших інтересах. Тому не треба нас підштовхувати, тому що переговори - це вулиця з двостороннім рухом. І те, що у нас сьогодні немає позитивного результату - це не означає, що ми опустили руки. Не буде такого-то варіанта, підемо далі. Але питання ми вирішимо”.