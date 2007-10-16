Правоохоронці вилучили близько 5 тис. контрафактних DVD-дисків

Сімферополь. 16 жовтня. УНІАН. Близько 5 тисяч контрафактних DVD-дисків на загальну суму близько 150 тис. грн. вилучили ялтинські правоохоронці спільно з колегами з Управління з боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС в Криму в ході оперативно-розшукових заходів в Алушті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УБОЗ, виявивши факти збуту неліцензійних компакт-дисків у різних торгових точках міста, оперативники протягом трьох місяців по крупинках збирали інформацію і документували злочинну діяльність групи з шести чоловік, яка спеціалізувалася на реалізації контрафакту.

За даним фактом порушено кримінальну справу. Вилучене направлене на товарознавчу експертизу. За попередніми даними, серед вилучених DVD-дисків є продукція порнографічного характеру.

Ведеться слідство, яке встановить всі деталі злочинної діяльності групи. З`ясовуються канали надходження неліцензійних дисків на територію Криму.