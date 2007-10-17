Кримська міліція перерахує одноденний заробіток дніпропетровцям

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. Особовий склад Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим ухвалив рішення про перерахування одноденного заробітку до фонду потерпілих від вибуху газу в Дніпропетровську.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків (ЦГЗ) кримського Главку МВС.

«Весь український народ тужить разом з родичами і близькими постраждалих в результаті аварії житлового будинку в Дніпропетровську. Не залишилося байдужим до трагедії співвітчизників і кримська міліція», - відзначає ЦГЗ.

На заклик колегії Головного управління МВС України в Криму особовий склад кримської міліції ухвалив рішення перерахувати одноденний заробіток за 16 жовтня до фонду постраждалих дніпропетровців.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 на вулиці Мандриківській в Дніпропетровську стався 13 жовтня. За останніми даними, загинули 17 людей, з них двоє дітей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.

16 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО оголосив Днем національної жалоби у зв`язку з трагедією в Дніпропетровську.