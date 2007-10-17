У Криму знову незадоволені кіногрупою

Працівники Карадагського природного заповідника заявили журналістам, що вони обурені діями знімальної групи російської кінокомпанії «Маяк», яка зараз веде зйомки фільму «Нова земля», через те, що вони заподіяли істотних збитків не лише первозданності природного ландшафту Лисячої бухти та масиву Ечкі-Даг, але завдали шкоди природі. На цей раз унікальну природу заповідника Лисяча бухта, яка прилягає до Кара-Дагу, за задумом режисера Олександра Мельника перетворили на північний острів. Цими діями виявилися незадоволені біологи. «Кінозйомочна група на місці зйомок вирубала сім дерев лоха сріблястого, щоб встановити декорації. Вони трактором проорали схили, де ростуть рідкісні види рослин. Зараз популяції рідкісних видів рослин перебувають у спокої — їх не видно, але це не означає, що їм можна шкодити», — повідомила журналістам старший науковий працівник заповідника Людмила Миронова, повідомляє газета "День".

У той же час, коли біологи виїхали на місце зйомок, дорогу до майданчика було перекрито, працівників заповідника туди навіть не пустили. За словами Людмили Миронової, адміністрація знімальної групи зобов’язалася висадити дерева, відшкодувавши цим збитки. Проте, минуть десятки років, поки саджанці виростуть, оскільки на березі бухти рослини розвиваються повільно.

Людмила Миронова повідомила журналістам, що територію Лисячої бухти оголошено пам’ятником природи місцевого значення з 1992 року, біологи вже оформили документи й дуже чекають, коли цьому місцю присвоять статус пам’ятника природи, і біологи обґрунтовано сподіваються, що їм легше буде захистити заповідник від забудови й перешкоджати варварському поводженню з природою.

Проте, за словами заступника директора кіногрупи «Маяк» Дмитра Жукова, перш ніж розпочати роботу над фільмом, члени знімальної групи привели в порядок узбережжя бухти, очистивши його від сміття. Наскільки відомо, саме цю бухту вподобали для своїх курортних тусовок нудисти з усього СНД і європейських країн, і вони не завжди дотримуються санітарних норм. Дмитро Жуков запевнив, що після закінчення зйомок буде зроблено висадку нових дерев.

Як повідомляв раніше «День» (див. «Кіно не винне», «День» за 10 жовтня 2007 року), кримські екологи вже заявляли, що при проведенні зйомок картини «Населений острів» групою російського режисера Федора Бондарчука в Казантипському природному заповіднику використовувалися танки, автомобілі, лунали постріли й вибухи, внаслідок чого під гусеницями військових машин загинули рідкісні види ящірок, занесених до Червоної книги України. У зв’язку з цим керівництво Кримської асоціації «Екологія і світ» зажадало від Генпрокуратури порушити проти урядовців Мінприроди, які узгодили проведення кінозйомок фільму «Населений острів» на території Казантипського заповідника, карну справу за наявності ознак злочинів, за статтями 252 і 365 Кримінального кодексу України — навмисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, і об’єктів природного заповідного фонду; перевищення влади чи службових повноважень. Мінприроди також мало підрахувати збитки, завдані Казантипському заповідникові проведенням кінокомпанією «Нон-стоп Продакшн» зйомок кінофільму «Населений острів». Як вважають «зелені», стягнути компенсацію за заподіяну шкоду необхідно безпосередньо з Державної служби заповідної справи Мінприроди України.

"День". Микита КАСЬЯНЕНКО, Сімферополь