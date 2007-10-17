Крим може спати спокійно

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що в автономії не може статися трагедія, подібна дніпропетровській, коли внаслідок вибуху газу в житловому будинку загинули люди.

"Ситуація, подібна до трагедії, що сталася з багатоповерховим будинком у Дніпропетровську, в Криму повторитися не може", – каже А.ГРИЦЕНКО. Але в профілактичних цілях, після проведеної наради з усіма профільними міністерствами, установами і відомствами, "дано доручення службі МНС провести перевірку всього газового господарства півострова, щоб ситуацію попередити", повідомила прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 на вулиці Мандриківській в Дніпропетровську стався 13 жовтня. За останніми даними, загинули 17 людей, з них двоє дітей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.