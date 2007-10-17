Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 17 жовтня, відповідно до розпорядження сімферопольського мера Геннадія БАБЕНКА починається опалювальний сезон в пологових будинках і лікарнях Сімферополя (Крим).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради з посиланням на заступника директора підприємства «Кримтеплокомуненерго» Михайла ВОЛКОВА.

За словами М.ВОЛКОВА, після того, як тепло буде подане до установ охорони здоров`я, опалювальний сезон почнеться в дитячих дошкільних установах і школах Сімферополя. «Де це можливо, тепло подаватиметься паралельно і в лікарні, і в школи, і в садках, але пріоритет віддається пологовим будинкам і лікарням», - зазначив заступник директора «Кримтеплокомуненерго».