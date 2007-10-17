Образ Хмельницького протистоїть міфам

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. Лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ закликав усі «прогресивні сили України» об`єднатися в єдиний Антифашистський фронт.

«Йдеться не про створення нової партії або руху. В нинішніх суспільно-політичних умовах скільки-небудь жорсткі організаційні рамки можуть перешкодити взаємодії й координації зусиль противників нацизму», - йдеться в зверненні Л.ГРАЧА, текст якого передано агентству УНІАН.

«Потрібна широка коаліція громадських організацій і політичних партій, творчих і професійних спілок, ініціативних груп, об`єднань ветеранів, засобів масової інформації, готових до рішучої боротьби з нацистською загрозою», - зазначає Л.ГРАЧ.

На думку лідера комуністів Криму, основою такої антифашистської коаліції може стати Всеукраїнське об`єднання «Спадкоємці Богдана Хмельницького».

«Образ Богдана Хмельницького, великого державного діяча, який об`єднав український народ, врятував його від знищення, створив українську державу, заклав основи східнослов’янської цивілізації, протистоїть націоналістичним міфам, якими керуються прихильники ОУН-УПА», - заявив Л.ГРАЧ.