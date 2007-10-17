У Криму готуються до 150-річчя Чехова

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. Рада міністрів Криму затвердила план заходів на 2007-2010 роки, присвячених 150-річчю з дня народження російського письменника Антона Чехова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Радміну, крім того, на засіданні кримського уряду був затверджений склад чеховського організаційного комітету.

Фінансування заходів з нагоди 150-річчя з дня народження А.Чехова буде здійснено за рахунок Державного бюджету України, бюджету АРК і спонсорських коштів.

Зокрема, планується провести ремонтно-реставраційні роботи в Будинку-музею і капітальний ремонт літературної експозиції «Життя і творчість А.Чехова», організувати низку наукових і мистецьких заходів. Міністр культури і мистецтв АРК Олександр ЄРМАЧКОВ зазначив, що Будинок-музей А.Чехова в Ялті є пам`ятником національного значення, об`єктом міжнародного культурного туризму, відомим науковим центром.

За повідомленнями кримських ЗМІ, Крим планує витратити понад 3 млн. грн. на підготовку і проведення заходів з нагоди 150-річчя письменника.

*** Антон Павлович Чехов (народився в 1860 р. в Таганрозі, помер у 1904 р. в м. Баденвейлер, Німеччина) - великий російський прозаїк, драматург. Автор драм «Вишневий сад», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестри»; розповідей і повістей «Степ», «Палата № 6», «Дуель», «Людина у футлярі», «Нудна історія» та багатьох інших творів.