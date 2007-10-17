Громадянка Узбекистану привезла ”для родичів” понад центнер ”насваю”

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. У Євпаторії співробітники Кримської регіональної митниці під час огляду контейнера, що прибув з Узбекистану, виявили серед речей 113,5 кг «насваю».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської регіональної митниці, «насвай» – суміш тютюнового листя, вапна та аміаку, традиційно використовується в країнах Середньої Азії як жувальний тютюн і куриво, не потрапляє під визначення наркотичних речовин. Проте ”насвай” не був вказаний у митній декларації».

Речовина була розфасована в целофанові пакетики і упакована в мішки, сумки і коробки. Як пояснила власниця контейнера –, яких у неї в Криму налічується велика кількість». «За словами громадянки, про необхідність декларувати подібний вантаж вона просто не знала», - повідомили митники.

В результаті був складений протокол про порушення митних правил за статтею 340 (недекларування) Митного кодексу України. «Насвай» затриманий до рішення суду.