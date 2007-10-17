Представництво Ющенка передасть гроші до фонду потерпілих від вибуху газу

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. Представництво Президента України в АРК перерахує одноденний заробіток до фонду потерпілих від вибуху газу в Дніпропетровську.

«17 жовтня під головуванням Постійного Представника Президента України в АРК Володимира ХОМЕНКА пройшли загальні збори трудового колективу, на якому прийнято рішення щодо перерахування одноденного заробітку співробітників Представництва в фонд постраждалих від вибуху газу в м. Дніпропетровськ, що призвів до людських жертв», - повідомили УНІАН в Представництві.

Працівники Представництва висловили слова співчуття та підтримки всім дніпропетровцям, рідним та близьким загиблих, а пораненим побажали швидкого одужання.

Як повідомляв УНІАН, вибух побутового газу в 10-поверховому будинку №127 на вулиці Мандриківській в Дніпропетровську стався 13 жовтня. За останніми даними, загинули 17 людей, з них двоє дітей. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.