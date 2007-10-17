Грибник, якого шукали майже 40 рятувальників, знайшовся сам

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. В Криму 49-річний грибник, якого декілька днів шукали бійці МНС і військовослужбовці, знайшовся сам.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, ялтінець відправився на плато Ай-Петрі за маслюками, але додому не повернувся.

Для пошуків грибника було залучено 11 рятувальників МНС і 25 чоловік особового складу військової частини.

«Пошуки ускладнювалися несприятливими погодними умовами: туман, вітер, достатньо низька температура повітря. Як нас повідомили родичі, чоловік, що відправився в гори, не мав ні відповідного екіпірування, ні навіть сірників. Мобільний телефон, який був з собою у грибника, мабуть, розрядився на холоді», - повідомив командир Ялтинського гірського пошукового-рятувального взводу МНС Юрій ПАВЛОВ. Надії знайти людину живою майже не залишалося, але на третій день пошуків зниклий з`явився сам.

Як виявилось, ялтінець, відправившись за грибами, потрапив в туман і повернув не в ту сторону. Блукаючи практично навмання, грибник дійшов до Великого каньйону, а потім вийшов на плато Ай-Петрі, до будинку лісничого.

«Це просто диво, що чоловік залишився живим і здоровим, не дивлячись на те, що ночував в лісі під час заморозків», - говорять рятувальники. За словами грибника, він знайшов шматок целофану і стіг сіна, що і врятувало його від холоду.