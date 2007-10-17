Деякі навчальні заклади опалюються «буржуйками»

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО, вивчивши стан виконання Указу Глави держави «Про невідкладні заходи щодо забезпечення і розвитку освіти в Україні», звернувся до голови уряду АРК з проханням вжити заходів для забезпечення належної підготовки навчальних закладів автономії до роботи в осінньо-зимовий період.

"Як свідчить проведений аналіз, до роботи в осінньо-зимовий період не готові більше десяти шкіл автономії, зокрема, по 3 школи у Нижньогірському, Ленінському, Совєтському, Білогірському, Чорноморському та інших районах, а також в м.Алушта. У багатьох регіонах залишаються невирішеними проблеми із проведенням тендерів на закупівлю товарів та послуг для шкільних котелень, зриваються строки поставок твердого та рідкого палива", - зазначили в Представництві. Проблемою залишається заборгованість «Кримтеплокомуненерго» за надані послуги, через яку школи можуть залишитися без тепла.

З 11 дитячих навчальних закладів в сільський місцевості Білогірського району, які працюють круглорічно, 5 опалюються печами-«буржуйками». У Ленінському районі з 26 дитячих садків 3 залишаються сезонними, а в 3 опалення здійснюється металевими печами.

Надзвичайно гострою залишається проблема сезонних дитячих садів, які через відсутність системи опалення припиняють свою роботу в осінньо-зимовий період. За інформацією МОН АРК, з 410 діючих дошкільних навчальних закладів 41 є сезонним.

Практика закриття дошкільних навчальних закладів через відсутність фінансування порушує закріплене у ст. 53 Конституції України, Законах «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» право громадян на освіту, каже Постпред. Він пропонує розробити заходи і передбачити фінансування для переведення сезонних дитячих закладів на круглорічний режим роботи.