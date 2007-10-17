Хочешь викликати ”швидку”? Замов таксі!

Сімферополь. 17 жовтня. УНІАН. Станції швидкої медичної допомоги Сімферополя необхідно придбати ще, як мінімум, 10 спецавтомобілів.

Про це УНІАН повідомили в Сімферопольській міськраді з посиланням на заступника начальника управління охорони здоров`я Оксану КОЗУБ.

За інформацією О.КОЗУБ, станція має в своєму розпорядженні 30 бригад, а на лінію щодня виходить 23-25 спецавтомобілів. «У нас дефіцит машин. Це дуже знижує показники своєчасного надання допомоги на догоспітальному етапі, - відзначила замначальника міськздороввідділу. - Для того, щоб наблизиться до хорошого показника, нам потрібно придбати ще 10 автомобілів, щоб працювало 35 бригад».

Крім того, за інформацією О.КОЗУБ, на міській «швидкій» необхідна повна заміна засобів зв`язку, оскільки 26 з 27 радіостанцій несправні. «Вони часто ламаються, забезпечують погану чутність, їх використання у віддалених частинах міста і автомагістралей не є можливим», - відзначила О.КОЗУБ. Також, за її словами, необхідно оснастити мобільними телефонами хоча б 10 бригад.