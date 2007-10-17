В АРК - негативні зміни цінової ситуації

Київ. 17 жовтня. УНІАН. Республіканським комітетом Криму з торгівлі й захисту прав споживачів спільно з підприємством «Кримхліб» буде розроблено механізм стабілізації цін на хліб і хлібобулочні вироби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, про це йшлося сьогодні на засіданні робочої групи з контролю за ситуацією на продовольчому ринку автономії.

Члени робочої групи заслухали інформацію голови Республіканського комітету АРК з торгівлі й захисту прав споживачів Валіко АВІДЗБИ про цінову ситуацію на продовольчому ринку автономії.

Він доповів про виконання в Криму постанови Ради міністрів АРК від 23.01.2007 «Про регулювання цін на основні групи продовольчих товарів». Відповідно до цього документа для суб`єктів господарської діяльності всіх форм власності до 15 лютого 2008 року встановлено граничні рівні роздрібних цін на соціальні сорти хліба й торгових надбавок на окремі види продовольчих товарів.

В.АВІДЗБА зазначив, що на продовольчому ринку АРК завдяки своєчасному впровадженню державного регулювання було стабілізовано ціни на соціально значущі продукти харчування.

Граничний рівень роздрібних цін на п`ять соціальних видів хліба зафіксовано в межах від 1,4 грн./кг до 1,65 грн./кг.

Разом із тим В.АВІДЗБА зазначив, що сьогодні спостерігаються негативні зміни цінової ситуації на ринку хліба й хлібобулочних виробів. За його словами, з 2 жовтня ВАТ «Кримхліб» необгрунтовано збільшило оптово-відпускні ціни на хліб від 10% до 17,6%, а також знизило обсяги виробництва соціально значущих сортів хліба.

Перший заступник голови Ради міністрів АРК Євген МИХАЙЛОВ доручив директору ВАТ «Кримхліб» Тетяні ХМІЛЬ переглянути в бік зниження рівень оптово-відпускних цін на соціально значущі сорти хліба. Питома вага цих сортів хліба, відповідно до домовленості, має становити не менше 25-30% від загального обсягу виробництва.