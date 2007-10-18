Чи буде генпрокурором Шемчук?

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не виключає, що на посаду генерального прокурора України може бути призначений Віктор ШЕМЧУК.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив 17 жовтня в прямому ефірі “5-го каналу”.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, НУ-НС виконає свою передвиборчу обіцянку щодо заміни генпрокурора, який виконує вказівки однієї з політичних сил.

На запитання, чи може очолити ГПУ В.ШЕМЧУК, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: "Я цього не виключаю".

Прокурор АРК В.ШЕМЧУК обраний до Верховної Ради України шостого скликання за списком НУ-НС (№33 у списку).