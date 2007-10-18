Газова паніка у Криму

Паніка у Криму. Після газової трагедії у Дніпропетровську люди цілодобово звертаються до "Кримгазу" із проханням перевірити систему газопостачання у їх будинках.

Відтак, аварійні машини газової служби чергують містом вже кілька днів поспіль. Проте, щоразу як приїжджає аварійна служба з`ясовується, що проблем із газом на місці виклику немає.

Після того, як уряд зобов`язав перевірити всі газорозподільні станції України, у Криму встигли провести перевірку у декількох районах. В результаті виявили декілька незначних порушень, повідомляє канал "24".

Незаплановані перевірки газопостачання у Криму планують закінчити через місяць. Фахівці твердять, що всі газові об`єкти працюватимуть вже з початку опалювального сезону, а мешканцям радять не панікувати, адже особливих порушень у роботі газових служб поки не виявили.