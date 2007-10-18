Кримчанка викинула в сміттєвий контейнер малюка

Сімферополь. 18 жовтня. УНІАН. Жителька міста Красноперекопськ (Крим) під час п`янки народила і одразу винесла дитину на смітник.

Як повідомили УНІАН в ЦГЗ Головного управління МВС України в АРК, жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, народила 7-місячну дитину, "батько", який також перебував у стані сп`яніння, після народження малюка запропонував викинути його в сміттєвий бак.

Чоловік поклав дитину в поліетиленовий пакет, помістив його у відро, присипав зверху побутовими відходами, жінка винесла відро на смітник.

"Врятувала життя дитині старенька, яка хоча і сама жила впроголодь, але періодично підгодовувала на місцевому звалищі бродячих собак і кішок, - зазначили в МВС. - Побачивши серед сміття дивний пакет і розгорнувши його, літня жінка жахнулася". Опам`ятавшись, старенька передала дитину співробітникам сирітського будинку "Назарет".

Винуватці даної трагедії затримані міліцією. Зараз проводяться ряд слідчих дій. Дитина, якій після появи на світ потрібна кваліфікована медична допомога, перебуває під наглядом лікарів. Подальшу долю горе-батьків визначить суд. Як з`ясували правоохоронці після проведеної з жінкою бесіди, 19 років тому вона вже народила одну дитину (дитина проживає у бабусі).