В Ялті чоловіки помирають від раку

Сімферополь. 18 жовтня. УНІАН. Смертність від раку в Ялті цього року становила 194 особи, що вище середнього показника по Криму (164 на 100 тис. населення).

Як повідомили УНІАН в Ялтинській мерії, заступник начальника управління охорони здоров`я Наталія БЕРЕЗОВСЬКА констатує, що кількість онкологічних захворювань на території Великої Ялти залишається високою. Так, за 9 місяців поточного року цей показник становить 404 на 100 тис. осіб.

На 47% зросла за останні роки захворюваність на рак у чоловіків. І якщо не вжити термінових заходів, то існує небезпека, що до 2016 року захворюваність зросте ще на 25%, зазначають у прес-службі мерії.

«Хоча за останні два роки було придбано медичне обладнання, в тому числі й за Програмою (Програма боротьби з онкологічними захворюваннями – УНІАН) – новий цифровий рентгенологічний комплекс, дві установки для ультразвукової діагностики, два ректороманоскопи - цього недостатньо», - зазначила Н.БЕРЕЗОВСЬКА.

Ялтинські депутати ухвалили рішення найближчим часом зробити першочергове придбання за Програмою боротьби з онкологічними захворюваннями – маммограф «Телеоптик».