Круглий стіл ”Стратегія розвитку державної служби”

19 жовтня - 11.00 Круглий стіл на тему «Стратегія розвитку державної служби: удосконалення законодавства, системи професійного розвитку і посилення відповідальності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування». Управління державної служби Головного управління державної служби України в АРК (Сімферополь, вул. Гоголя, 9. 1 поверх). Тел. - 8(0652) 601489, 603044.

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