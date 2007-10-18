П`яниця попав під трактор
12:00, 18 жовтня 2007Крым
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Чоловік спав на узбіччі
Сімферополь. 18 жовтня. УНІАН. Кримчанин, який, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, спав на узбіччі, попав під колеса трактора.
Як повідмили УНІАН в прес-службі управління ДАІ в АРК, 17 жовтня водій трактора Т-150 з причепом-пристроєм "Культиватор" (1961 р.н., мешканець смт. Первомайське), рухаючись по полівій дороги у напрямку с. Крестянівка, скоїв наїзд культиватором на селянина, який спав, перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння.
Чоловик отримав перелом ребер, рвану відкриту рана та інші травми.
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