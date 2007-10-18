Чому не запущено тепло у Криму?

Київ. 18 жовтня. УНІАН. Україна готова до опалювального сезону на 99,9%, повідомив міністр житлово-комунального господарства Олександр ПОПОВ сьогодні на селекторній нараді.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «На сьогоднішній день питання про технічний стан підготовки до зими практично вирішене».

О.ПОПОВ зазначив, що на даний момент не завершено підготовку котелень в Криму, в Кіровоградській, Львівській, Луганській, Полтавській, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Також не завершена робота із заміни теплових мереж у Житомирській і Чернігівській областях.

За даними віце-прем`єр-міністра України Володимира РИБАКА, тепло не запущено в Запорізькій і Херсонській областях і Криму через високу середню температуру повітря (+18 градусів). Він доручив керівникам цих регіонів провести тестовий пуск тепломереж.