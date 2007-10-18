Продаж землі на пляжах обмежать

Сімферополь. 18 жовтня. УНІАН. Ялтинські депутати хочуть обмежити продаж землі на території Ялти.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ялтинської мерії Ялти, до списку увійшли всі території пляжів, а також Набережна і 47 вулиць, скверів і площ, розташованих в центрі міста.

«Необхідність такого рішення виникла тим, що підприємці, чиї торгові павільйони або кіоски розташовані на центральних вулицях і площах міста, висловлюють бажання викупити земельні ділянки, на яких розташовані ці об`єкти, - зазначає мер Ялти Сергій БРАЙКО. - Оскільки це - міська земля і у міських властей може виникнути необхідність в проведенні, наприклад, реконструкції вулиць і площ, де розташовані нестаціонарні торгові об`єкти, дозвіл на викуп землі не може бути даний, можна тільки оформляти оренду цих земельних ділянок».

За повідомленням мерії Ялти, поки що питання про обмеження продажу землі на території міста не прийнято на пленарному засіданні міськради через некоректне формулювання суті питання. «Оскільки сесія триває, те рішення буде ухвалене на останньому пленарному засіданні», - завірили в мерії.