Кримські татари вимагають відтворення національних сіл

Сімферополь. 18 жовтня. УНІАН. Кримськотатарська громадська організація «Койдешлер» («Односельці») має намір вимагати від влади виділення землі для відтворення довоєнних національних сіл у Криму.

Про це на прес-конференції в Сімферополі повідомив лідер організації «Койдешлер» Ібраїм ВОЄННИЙ, передає УНІАН.

За словами І.ВОЄННОГО, з моменту повернення кримських татар влада створює непереборні перешкоди для їхнього поселення в місцях довоєнного проживання. Проте кримські татари в стихійному порядку «ламали перепони» і поверталися до себе на батьківщину, багато хто «змушений вдатися до самозахватів», що призвело до появи селищ компактного проживання. Разом з тим, кримські татари, які повернулися, подавали заяви до органів влади про виділення земельних ділянок, більшість яких до теперішнього часу не розглянуто.

Сьогодні, заявляє І.ВОЄННИЙ, продовжує розвиватися тенденція до повернення в «рідні села» з тим, щоб відродити свої традиції, культуру, звичаї і рідну мову. Так, створюються ініціативні групи з числа депортованих громадян, які хочуть відродити свої етнічні села. Ці ініціативні групи організовують схід громадян з числа уродженців цих сіл та їхніх нащадків, проводять збори, на яких ухвалюють колективні рішення щодо відродження своїх сіл.

За словами І.ВОЄННОГО, в першу чергу кримські татари мають намір вимагати відтворення кримськотатарських сіл Ай-Серез (с. Морське, Судакський регіон), Біюк-Ламбат (Малий Маяк, Алушта), Дегирмінкой (с. Запрудне, Алушта) і Черкез-Кермен (с. Крєпкоє, Бахчисарайський район).

Як зазначив І.ВОЄННИЙ, прихильники організації «Койдешлер» більше не спостерігатимуть зі сторони, як масово виділяється земля комерційним фірмам, а проблеми депортованих не розв`язуються. З цією метою вони «вимагатимуть від влади виділення земельних масивів у районі колишніх національних сіл для створення так званих сіл-супутників». При цьому він зазначив, що у них немає претензій до місцевих жителів, які обжилися в кримськотатарських будинках, і ніхто не вимагатиме повернення будинків.

В Сімферополі, перед будівлею Ради міністрів АРК, відбувся мітинг прихильників організації «Койдешлер», в якому взяли участь близько 70-100 чоловік. Мітинг пройшов під гаслами: «Вимагаємо реєстру виділених земельних ділянок», «Койдешлер» за справедливість!», «Поверніть наші будинки», «Ні земельній дискримінації» тощо.

Учасники мітингу закликали співвітчизників вимагати від влади виділення земельних ділянок для відродження своїх сіл і ухвалення законів України про реституцію і про реабілітацію кримськотатарського народу та інших громадян, репресованих за національною ознакою.