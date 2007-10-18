У НБС «прооперували» унікальне дерево

Сімферополь. 18 жовтня. УНІАН. У Нікітському ботанічному саду в Криму «прооперували» одне із найстаріших дерев саду – фісташкове дерево, яке славиться як «тисячолітнє».

Як розповів кореспонденту УНІАН заступник директора з наукової роботи Нікітського ботанічного саду Геннадій ЗАХАРЕНКО, фісташка хоча й невисока, діаметр основи – 2,5 метри, проте унікальна, їй майже 200 років. «Але всі говорять, фісташка «тисячолітня» - фісташка «тисячолітня», тобто за нею закріпилася слава тисячолітньою», - зазначив заступник директора з наукової роботи.

На днях в дуплі дерева, в якому можуть поміститися троє людей, було проведено ремонт пломби. «Була оновлена пломба на дуплі», - сказав Г.ЗАХАРЕНКО. Ця «операція» дозволить продовжити життя дереву (хоча і зараз воно здорове), додав він.

Як зазначив заступник директора з наукової роботи, в заповіднику, який знаходиться неподалік від саду, є дерева і старші фісташки в НБС.

Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр заснований в 1812 році і є однією з найстаріших науково-дослідних установ України. Засновник саду - учений-біолог XIX століття Христіан Стевен.

У НБС зібрані унікальні колекції видів, сортів і форм різних культур.