Радмін і Верховну Раду атакують хакери?

Сімферополь. 18 жовтня. УНІАН. Постійна комісія Верховної Ради АРК з правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій дала «добро» на виділення 40 тис. грн. для забезпечення захисту електронної пошти Ради міністрів та Верховної Ради автономії.

Сьгодні, 18 жовтня, на засіданні ПК ВР з правових питань задовольнила прохання Державної служби спецзв`язку та захисту інформації України про виділення грошей для захисту пошти ВР и Ради міністрів АРК.