Радмін і Верховну Раду атакують хакери?
16:20, 18 жовтня 2007Крым
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Потрібні гроши
Сімферополь. 18 жовтня. УНІАН. Постійна комісія Верховної Ради АРК з правових питань, правопорядку і надзвичайних ситуацій дала «добро» на виділення 40 тис. грн. для забезпечення захисту електронної пошти Ради міністрів та Верховної Ради автономії.
Сьгодні, 18 жовтня, на засіданні ПК ВР з правових питань задовольнила прохання Державної служби спецзв`язку та захисту інформації України про виділення грошей для захисту пошти ВР и Ради міністрів АРК.
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