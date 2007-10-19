Бійці МНС врятували Тузіка

Алушта. 19 жовтня. УНІАН. В Алушті бійці Міністерства з питань надзвичайних ситуацій врятували двох рибалок із човна, що перекинувся за 1,5 км від берега.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, алуштинські рятувальники одержали повідомлення про те, що в районі міського пляжу на відстані 1,5 кілометри від берегової смуги перекинувся човен «Тузік». У човні було двоє рибалок. Люди, завдяки рятувальним жилетам, до приїзду рятувальників трималися на воді.

До місця події вийшов рятувальний човен Алуштинського міськвідділу МНС. Потерпілих було врятовано й доставлено на берег, човен - відбуксовано до місця приписки.

Врятовані рибалки від медичної допомоги відмовилися.