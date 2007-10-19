У Сімферополі влаштують гонки

Сімферополь. 19 жовтня. УНІАН. 23 жовтня на автодромі Сімферополя відбудеться конкурс професійної майстерності серед водіїв пасажирського автотранспорту, присвячений до Дня автомобіліста.

Мета конкурса, організованого під егідою міського голови Сімферополя Геннадія БАБЕНКА, – популяризація професії водія, а також підвищення професійної кваліфікації водіїв, що працюють на маршрутах Сімферополя.

У конкурсі візьмуть участь водії таксі, мікроавтобусів, автобусів середнього і великого класу. Їм належить показати знання правил дорожнього руху, пройти складну трасу, а фіналістам – ще і прийняти участь в конкурсі пожежогасінні.

Оцінювати майстерність водіїв будуть судді міжнародного класу, повідомляє прес-центр Сімферопольської міської ради.