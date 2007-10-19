У Криму відпочило 5,6 млн. курортників

Сімферополь. 19 жовтня. УНІАН. За інформацією Міністерства курортів і туризму автономії, станом на сьогодні, 19 жовтня, кількість тих, хто відпочили в Криму, становила 5 млн. 623,1 тис. осіб, що на 12,4% вище рівня минулого року (2006 рік - 5 млн. 001,2 тис. осіб).

Як повідомили в Міністерстві, організовано в оздоровницях АРК відпочили 1 млн. 122,6 тис. осіб, що на 7,1% вище, ніж за аналогічний період 2006 року (1048,4 тис. осіб).

Сьогодні 213 оздоровниць Криму приймають відпочиваючих (у 2006 році в цей час курортників приймали 176 оздоровниць). Коефіцієнт заповнюваної працюючих оздоровниць становить 48 % (у 2006 році – 51,2%).

Як повідомляв УНІАН, міністр курортів АРК Володимир САВЕЛЬЄВ оцінив нинішній курортний сезон, як вдалий.