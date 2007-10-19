Кабмін з США ділять чорноморську нафту

Київ. 19 жовтня. УНІАН. Держава Україна та компанія Vanco International Limited (США) підписали угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у церемонії підписання взяв участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

З української сторони документ підписав віце-прем’єр-міністр з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій КЛЮЄВ, з боку інвестора – голова правління, президент Vanco International Limited Джин Ван ДАЙК.

На зустрічі, що передувала церемонії підписання, глава держави високо оцінив факт підписання нинішньої угоди між урядом України і компанією, відзначивши комплексне значення цього документа в контексті зміцнення енергетичної безпеки нашої держави. На думку Президента, йдеться також про добрий стимул для масштабної активізації роботи з дослідження української ділянки континентального шельфу Чорного моря.

«Це стратегічний для України проект, і це унікально добрий прецедент для формування, перш за все, основ національної енергетичної стратегії, і з іншої сторони – співпраці з провідними міжнародними інвесторами», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Реальними справами Україна підтверджує свою принципову роль у зміцненні єдиного європейського енергетичного простору і засвідчує готовність до широкої світової співпраці у цій сфері, також відзначив Президент.

*** Перший відкритий конкурс з реалізації великого проекту на право укладання угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, пройшов у березні 2006 році. У конкурсі взяли участь 17 компаній з семи країн світу.

Від укладеної на 30 років угоди Україна очікує інвестицій більш ніж на 15 млрд. доларів США для геологічного вивчення та видобутку вуглеводнів, а також видобутку понад 200 мільйонів тонн вуглеводнів. Планується, що реалізація проекту забезпечить понад 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету та створення кількох тисяч нових робочих місць.

Ресурси родовища, що є предметом угоди, оцінюються у 10,8 млрд. метрів кубічних. Ділянка площею 12,96 тис. км кв. розміщена в економічній зоні України на відстані 13 км від берегової лінії Керченського півострова.

Успішна реалізація проекту на Прикерченській ділянці надр може сформувати реальне альтернативне джерело імпортним поставкам нафти та газу в Україну, сприяти енергетичній незалежності держави.

Компанія Vanco International Limited – приватна американська геолого-розвідувальна компанія, що спеціалізується на веденні програм розвідки покладів вуглеводнів на глибоководному морському шельфі.