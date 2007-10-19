”Круглий стіл” щодо розвитку підприємницьких ініціатив молоді та жінок
14:21, 19 жовтня 2007Крым
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20 жовтня - 11.00 У Севастополі відбудеться круглий стіл щодо розвитку підприємницьких ініціатив молоді та жінок. Під час заходу планується обговорення сучасного стану підприємництва України, можливостей жінок щодо втілення власних підприємницьких ініціатив, а також проблем вдосконалення спрощеної системи оподаткування.
Організатори: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Відділ у справах молоді та спорту Севастопольської міської адміністрації за участю Українського союзу промисловців та підприємців та Всеукраїнської спілки молодих підприємців та бізнесменів.
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