20 жовтня - 11.00 У Севастополі відбудеться круглий стіл щодо розвитку підприємницьких ініціатив молоді та жінок. Під час заходу планується обговорення сучасного стану підприємництва України, можливостей жінок щодо втілення власних підприємницьких ініціатив, а також проблем вдосконалення спрощеної системи оподаткування.

Організатори: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, Відділ у справах молоді та спорту Севастопольської міської адміністрації за участю Українського союзу промисловців та підприємців та Всеукраїнської спілки молодих підприємців та бізнесменів.