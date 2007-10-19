17 працівників правоохоронних органів притягнуто до відповідальності

Сімферополь. 19 жовтня. УНІАН. У Криму за 9 місяців 2007 р. судами до кримінальної відповідальності притягнуто 31 корупціонера, серед яких 17 - працівники правоохоронних органів.

Як повідомляє прес-служба прокуратури АРК, Керченський міський суд постановив вирок співробітникам Ленінського райвідділу міліції, які торгували наркотиками, і засудив організатора міліцейського наркоугруповання до 10-ти років позбавлення волі, а членам злочинної групи призначив покарання у вигляді 6-ти років ув’язнення та 5-ти років обмеження волі.

Красноперекопський міськрайсуд за отримання 5 тисяч гривень хабара і посадове підроблення на 6 років ізолював від суспільства оперуповноваженого податкової міліції.

За рішенням Центрального районного суду м.Сімферополя 3 роки в ув`язненні проведуть помічник слідчого і дільничний Бахчисарайського райвідділу міліції, які «виторгували» 2,5 тисячі доларів США за звільнення від відповідальності підозрюваної в незаконному обігу наркотиків.

Усього поточного року слідчі органів прокуратури направили до суду 41 кримінальну справу про злочини з ознаками корупції, правоохоронними органами щодо корупціонерів складено 206 протоколів.

На порушеннях вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» найчастіше попадалися посадовці органів місцевого самоврядування. При цьому протоколи в основному складалися за незаконне сприяння підприємницькій діяльності, надання незаконних переваг і недостовірної інформації, сумісництво.