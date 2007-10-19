Кримчанам заборгували зарплат на 42,8 млн. грн.

Сімферополь. 19 жовтня. УНІАН. За даними міністра праці і соціальної політики АРК Раєта СЕТТАРОВА, з початку року заборгованість з виплати заробітної плати в Криму зменшилася на 5 млн. 443,1 тис. грн., і зараз вона становить 42 млн. 836,9 тис. грн.

Про це міністр повідомив на республіканській селекторній нараді в Раді міністрів АРК, інформує прес-служба кримського уряду.

Повністю погашена заборгованість на підприємствах в містах Алушта, Армянськ і Саки, а також на економічно активних підприємствах Судака, Красноперекопська, Красноперекопського і Первомайського районів.

Зараз найбільша питома вага довга в загальній сумі заборгованості в Криму - у Феодосії (37,7%), Керчі (13%), Сімферополі (10,8%), Джанкоє (5,9%), в Бахчисарайському районі (6%) і Джанкойському районі (3,3%).